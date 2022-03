Eurocup, Venezia ko col Bursaspor: non bastano i 20 punti di Watt

BURSA (Turchia) - Non riesce alla Reyer Venezia l'aggancio in classifica alla Virtus Bologna nel girone di Eurocup: la squadra di De Raffaele, nel recupero dell'undicesima giornata (non disputata per le condizioni meteo avverse che non hanno permesso ai veneziani di raggiungere Bursa) cede 80-66 al Bursaspor, in un ribollente Tofas Spor Salonu che gioisce grazie ai 27 punti di Andrews e per i 25 di Bitim. Non bastano ai lagunari i 20 punti di Watt.