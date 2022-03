Trento si arrende ad Ankara e saluta l'Eurocup

ANKARA (Turchia) - L'Aquila Trento cade ad Ankara 82-75 strappando il 9° referto giallo consecutivo in Eurocup e salutando aritmeticamente la competizione. Match perso in volata dai ragazzi di coach Molin contro le prodezze di Aubrey Dawkins (17 punti). I turchi vanno al riposo lungo avanti 40-33 ma nel secondo tempo Trento prende in mano le operazioni: super parziale di 24-7 per il +10 Dolomiti Energia (47-57) a 2'14" dalla sirena della frazione. Dopo lo shock Ankara si rianima, ricuce il gap e l'ultimo periodo vive sull'equilibrio (62-62 a 7'11" dalla conclusione). L'uomo che spacca la partita è Dawkins: schiacciata e tripla nel break di 7-0 Ankara per il 72-66 a 3'10" dalla sirena finale e, sempre Dawkins, gioco da 3 punti per il 75-69 a 84". L'americano ha realizzato 15 punti nell'ultima frazione.