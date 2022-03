Eurocup: la Virtus Bologna passeggia sul Promitheas, Venezia ko

La Virtus Bologna non lascia scampo al Promitheas e vince 83-61 a Patrasso : la squadra di Scariolo ringrazia i 22 punti di Cordinier e centra il suo nono successo nel girone di Eurocup , avvicinandosi alla qualificazione ai playoff. Pesante sconfitta invece per la Reyer Venezia , perde 105-90 sul campo del Cedevita Olimpija Lubiana e incappa nel quarto ko consecutivo nel girone.

Cordinier trascina la Virtus al successo: 83-61 contro il Promitheas

Netto successo esterno per la Virtus Bologna nel 16° turno del girone di Eurocup: la squadra di Scariolo batte 83-61 il Promitheas Patrasso, centrando il nono successo europeo di questa edizione. Senza Teodosic e Belinelli, le V nere si affidano alle mani sicure di Cordinier e Weems, che trascinano i bolognesi con 22 e 15 punti: non bastano ai greci, dopo questa sconfitta ufficialmente fuori dalla corsa ai playoff, i 20 punti di Rogkavopoulos. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove i greci riescono a tenere gli artigli sul match andando al riposo lungo sotto di sei sul 36-30, nel terzo quarto la Virtus mette il turbo e piazza un parziale di 32-14, rendendo l'ultimo periodo poco più che una formalità. Mannion e compagni affronteranno la capolista Gran Canaria nel prossimo impegno casalingo: una vittoria potrebbe aprire anche aritmeticamente la qualificazione al prossimo turno.

Venezia, pesante ko: Lubiana vince 105-90

La Reyer Venezia pregiudica già il suo match a Lubiana nel primo quarto, dove il Cedevita scappa grazie ai canestri di Blazic e Ferrell e chiude in vantaggio 28-10. La superiorità territoriale degli sloveni si palesa anche nei secondi 10', dove la squadra di Golemac vola sul +23 chiudendo il primo tempo sul 56-33. Stessa inerzia nel terzo quarto, dove Auguste martella la difesa di De Raffaele e porta i suoi ad affacciarsi agli ultimi 10' in vantaggio di 27 sull'86-59, rendendo l'ultimo quarto una formalità per gli sloveni che vincono 105-90. Decisivi i 20 punti di Auguste e i 17 punti di Ferrell, non bastano a Venezia i 24 punti di Sanders: sarà decisiva adesso la prossima gara interna contro il Promitheas, che i lagunari dovranno vincere se non vorranno rendere indispensabile un successo nell'ultimo match del girone contro Gran Canaria prima in classifica.