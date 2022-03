Eurocup, Venezia batte il Promitheas. Trento ko contro l'Amburgo

AMBURGO (Germania) - Sul parquet dell'Inselparkhalle Trento cade contro l'Amburgo di Calles per 90-69 nella 17esima giornata di Eurocup. I bianconeri, costretti a rinunciare a Diego Flaccadori per infortunio e ormai tagliati fuori dalla corsa ai playoff per via di un percorso europeo complicatissimo, rimangono dunque il fanalino di coda del Gruppo A. Dopo un primo periodo terminato con 5 punti di vantaggio (15-10), i padroni di casa chiudono il secondo quarto 33-26, il terzo 23-16 e gli ultimi 10' di gioco per 19-17. Protagonista assoluto della vittoria dei tedeschi è Jaylon Brown, con 22 punti e 3 assist, seguito dall'estone Maik-Kalev Kotsar (14 punti, 8 rimbalzi e 3 assist). Alla squadra di coach Molin non basta la buona prestazione di Jordan Caroline, che mette a referto 18 punti e 8 rimbalzi totali. Al Taliercio, invece, nel Gruppo B, arriva la prova di forza della Reyer Venezia, che si impone con una splendida prova collettiva sul Promitheas vincendo per 81-57. Nella formazione greca spicca la prova di Dimitrios Agravanis, capace di realizzare 22 punti (con 7 rimbalzi e 2 assist), ma la squadra di coach De Raffaele domina la gara cedendo agli ospiti solo il terzo quarto (18-19): sugli scudi il solito Stefano Tonut (16 punti e 2 assist) e lo statunitense Victor Sanders (12 punti, 1 rimbalzo e 2 assist).