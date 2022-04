Eurocup, la Virtus fatica ma vince! Venezia dice addio ai Playoff

BOLOGNA - La Virtus Bologna archivia con qualche fatica di troppo la pratica Lietkabelis per 75-67 ed accede ai quarti di finale dei playoff di Eurocup dove ospiterà Ulm (rea di aver eliminato la favorita Badalona). Lituani che giocano un solido primo tempo infatti sono in partita sotto 39-34 al riposo lungo. Ad inizio ripresa i ragazzi di Scariolo cambiano marcia e rompono gli indugi: parziale di 9-0 per scappare sul 48-34 dopo appena 3' di gioco! La partita sembra prendere una netta strada ma gli ospiti non demordo e sono ancora in vita sotto 56-52 dopo tre quarti. Match inaspettatamente combattuto ma la Virtus ha gli uomini giusti per queste partita come Kyle Weems (13 punti): sua la tripla del 68-59 a 3'30" dalla sirena finale che di fatto spegne le speranze dei lituani.