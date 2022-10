Basket, prima gioia per Venezia in Eurocup, Trento e Reggio Emilia ko

Una vittoria e due sconfitte nel martedì di coppe del Basket per le formazioni italiane. In Eurocup, dopo due ko consecutivi arriva il primo successo per la Reyer Venezia, che trascinata da un grande Williams, autore di 22 punti, passa a Cluj-Napoca 85-80, nonostante qualche brivido nel finale dopo un match dominato dai lagunari. Niente da fare invece per Trento, che nonostante una grande rimonta cede il passo al Paris, che si impone 91-86. In Champions League, Reggio Emilia si arrende ai turchi del Pinar Karsiyaka, che fa valere il fattore campo dopo un match combattuto, imponendosi per 86-73.