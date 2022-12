Eurocup, Brescia ancora ko. Trento torna a perdere. Champions, Reggiana sconfitta

Tre sconfitte su tre per le italiane impegnate nelle coppe. In Eurocup ancora ko Brescia, che si scioglie sul più bello in casa del Lietkabelis, perdendo 79-70. Per la Germani è la quinta sconfitta su sette partite, la quarta consecutiva per la squadra di Magro. Cade anche Trento, che dopo l'impresa con la capolista Gran Canaria, torna a perdere, a Podgorica, contro il Buducnost per 73-58. Completa la serata storta la Reggiana del nuovo coach Sakota (anche se in panchina ancora oggi c'era Fucà), che esce sconfitta da Atene, superata dall'AEK 68-59 e ora fanlino di coda nel girone. Da segnalare anche l'assurda aggressione nei confronti dei tifosi emiliani da parte dei sostenitori greci, fortunatamente senza gravi conseguenze.