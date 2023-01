Eurocup, ancora una sconfitta per Trento. Venezia dilaga contro l'Ulm

VENEZIA - Grande prestazione della Reyer Venezia di De Raffaele, che nello scontro diretto con i tedeschi dell'Ulm si impone nettamente per 89-69, sorpassando l'avversaria diretta e restando in piena corsa per un posto ai play-off. Per Venezia sugli scudi Watt e Willis, che mettono a referto 19 3 17 punti, senza trascurare i 15 centri di Tessitori e i 14 di Parks.