Eurocup,è una serata da dimenticare: Brescia e Trento ko

RIGA (Lettonia) - Niente da fare per la Germani Brescia, che dopo un primo tempo equilibrato, cedono di schianto e vengono sconfitta dal Prometey, che si impone alla distanza per 79-72, decretando la sesta sconfitta in undici turni per la squadra di coach Magro. Non bastano i 20 punti del solito Della Valle.