Eurocup, notte di rimpianti per Brescia e Trento: vincono Ulm e Paris

BRESCIA - Sconfitta bruciante per Brescia, sconfitta per 85-72 al PalaLeonessa dall'Ulm. La Germani fallisce così l'aggancio ai tedeschi, che si vendicano della sconfitta nel match di andata e che restano avanti in classifica. Mattatori del match Matheus per gli ospiti e Odiase per i padroni di casa, con 15 punti a testa.