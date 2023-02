Eurocup, doppia sconfitta: Trento e Venezia ko

TRENTO - Ancora una sconfitta in Eurocup per Trento, battuta però stavolta da un'irresistibile Hapoel TelAviv, che passa alla BLM Group Arena per 60-78. La squadra di coach Molin non trova il guizzo per tornare in corsa per i playoff, ma l'avversario di questa sera era di livello oggettivamente troppo più alto. Continua dunque un vero e proprio calvario, con il quinto ko consecutivo per la Dolomiti Energia. La prossima settimana match decisivo con la Turk Telekom Ankara per restare ancora in corsa per la qualificazione.