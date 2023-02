Eurocup, Brescia schianta il Cluj e ipoteca gli ottavi. Venezia ko in Lituania

BRESCIA - Luci e ombre nella serata di Eurocup per le formazioni italiane. Bene, anzi benissimo la Germani Brescia di coach Magro, che travolge per 103-84 i romeni del Cluj Napoca e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale, portandosi alle spalle di Venezia, che dopo l'addio a De Raffaele, sostituito da Spahija, annunciato oggi e sostituito in panchina da Gianluca Tucci, cade in Lituania, sconfitta per 87-74 dal Lietkabelis. La Reyer resta comunque davanti a Brescia in classifica, una sconfitta che non compromette dunque la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Ora un lungo stop prima della ripresa a marzo, proprio con il derby tricolore tra Brescia e Venezia.