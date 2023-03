Eurocup, Venezia stravince il derby con Brescia. Trento ko in Spagna

VENEZIA - Senza storia il derby italiano tra la Reyer e Brescia, valido per la 15ª giornata di Eurocup. La squadra di Spahija domina la compagine di Magro con il roboante punteggio di 90-64. Venezia sale così al terzo posto nel Gruppo A, con Watt, autore di 22 punti sugli scudi. Record di 8-7 per i lagunari, mentre è 7-8 per i lombardi, che precipitano in settima posizione.