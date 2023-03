EuroCup, Venezia battuta in casa da Badalona per 74-80

MESTRE - Al Pala Taliercio l'Umana Reyer Venezia si arrende alla Joventut Badalona in uno dei big match della 17ª giornata del Gruppo A di EuroCup. Le due squadre, già qualificate, si sono sfidate per migliorare la propria classifica e hanno dato vita a un match combattuto e aperto fino all'ultimo, vinto dagli spagnoli per 74-80. Badalona sale al secondo posto, la squadra di coach De Nicolao resta in quinta posizione. Migliori marcatori uno a testa: gli americani Ellenson, della Joventut, e Watt, per Venezia, entrambi autori di 18 punti.