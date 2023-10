Eurocup, Venezia ancora ko: orogranata battuti in casa dal Paris

Venezia, non bastano Tessitori e Simms

Come in Inghilterra anche stavolta al Taliercio è risultato fatale l'ultimo quarto e alla fine l'hanno spuntata i parigini (75-81). Agli orogranata non è bastata l'ottima prova di Tessitori (21 punti, con 6/9 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi e 4 assist) e la doppia doppia di Simms (28+10 con 5/5 dall'arco). Venezia tornerà in campo al Taliercio anche nei prossimi due incontri: quello di campionato di sabato (14 ottobre, ore 20:30) con Cremona e quello di martedì (17 ottobre, ore 20) in coppa con l'Hapoel Tel-Aviv (il match si sarebbe dovuto inizialmente giocare in Israele ma vista la situazione in Medio Oriente gli organizzatori hanno invertito andata e ritorno).

Venezia-Paris, il tabellino

Venezia-Paris 75-81

Parziali: 22-24; 41-40; 60-56

Umana Reyer: Spissu ne, Tessitori 21, Casarin, De Nicolao, O' Connell 2, Parks 8, Brooks, Simms 28, Iannuzzi ne, Brown jr., Tucker 16. All. Spahija

Paris: Shorts 18, Malcolm 11, Hifi 17, Ward 7, Sy 10, Kessens 8, Herrera, Kratzer 2, Denis, Diawara ne, Jantunen 8. All. Iisalo