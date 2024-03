Eurocup, Varese ok: Bahcesehir battuto di misura nella prima semifinale

VARESE - Successo di misura per l'Itelyum Varese nella gara di andata della semifinale di Fiba EuroCup contro i turchi del Bahcesehir.

Varese batte il Bahcesehir, ritorno il 3 aprile

Sul parquet di casa il quintetto biancorosso si è imposto per 81-80, trascinato da Moretti e dal francese Besson, autori rispettivamente di 17 e 16 punti. I lombardi di coach Bialaszewski, che nei quarti hanno eliminato nettamente i cechi dell'Era Nymburk, disputeranno la partita ritorno in Turchia il 3 aprile. Nell'altra semifinale i tedeschi del Chemnitz hanno vinto in trasferta il primo round, superando Bilbao a domicilio con il punteggio di 98-73.