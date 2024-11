Basket, crollo della Reyer Venezia in EuroCup

SAMOKOV (BULGARIA) - Serataccia per l' Umana Reyer Venezia che esce pesantemente sconfitta dal match di EuroCup con l' Hapoel Gerusalemme , che si impone con un eloquente 94-66 .

Quinto ko europeo

Per Venezia si tratta già del quinto ko a livello europeo e con due sole vittorie resta in ottava posizione. Match seza storia come dirà il punteggio, con una prestazione complessivamente inaccettabile dei lagunari, tra i quali si salvano solamente Kyle Wiltjer e Jordan Parks, comunque autori di 18 e 15 punti.