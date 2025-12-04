ULM (GERMANIA) - Colpo esterno di Trento in Eurocup . Nella nona giornata del gruppo B , l' Aquila Basket di coach Cancellieri passa sul parquet della ' Ratiopharm Arena ' di Ulm con il punteggio di 100-87 e aggancia i tedeschi a metà classifica (record di 4 vittorie e 5 sconfitte ): decisivo il parziale di 28-18 nel terzo quarto dei bianconeri, trascinati dai 19 punti di Bayehe e Jones , i 18 di Steward , i 13 di Jakimovski (9 i rimbalzi) e i 12 di Jogela . La squadra trentina torna così al successo in Europa dopo due ko consecutivi . Ai padroni di casa non bastano invece i 21 punti messi a referto dal top scorer del match, Weidemann , e i 20 di Mark Smith .

Eurocup, crollo Venezia a Belgrado: dominio Hapoel

Serata da dimenticare invece per la Reyer Venezia, travolta 98-66 sul neutro di 'Ranko Zeravica' di Belgrado dall'Hapoel Gerusalemme: gara mai in discussione e dominata in lungo e in largo dagli israeliani, avanti 47-26 all'intervallo lungo. La squadra di coach Alon dilaga poi nella ripresa: il top scorer della partita è Harper, autore di 18 punti e 9 rimbalzi. Bene anche il duo Carrington-Zoosman con 15 punti a testa. Alla Reyer di Spahija (ora quinta nel girone A con 4 vittorie e cinque ko) non sono invece sufficienti i 12 punti di Cole, gli 11 di Bowman e gli 8 (con 6 assist) di Candi.