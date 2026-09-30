L’avventura della BC Roma in Eurocup scatta in Turchia. Dopo la sconfitta subita a Treviso, Mannion e i suoi compagni scenderanno in campo questo pomeriggio a Istanbul, affrontando il Bahcesehir College, primo avversario del Girone D di Eurocup. La formazione turca è guidata da Sasa Djordjevic, a lungo preso in considerazione come un possibile allenatore del club romano. I turchi hanno iniziato in grande stile la stagione superando domenica il Fenerbahce per 98-83, con 17 punti di Malachi Flynn e 16 punti più 14 rimbalzi di Trevion Williams.