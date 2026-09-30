Bahcesehir-BC Roma di Eurocup: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming
L’avventura della BC Roma in Eurocup scatta in Turchia. Dopo la sconfitta subita a Treviso, Mannion e i suoi compagni scenderanno in campo questo pomeriggio a Istanbul, affrontando il Bahcesehir College, primo avversario del Girone D di Eurocup. La formazione turca è guidata da Sasa Djordjevic, a lungo preso in considerazione come un possibile allenatore del club romano. I turchi hanno iniziato in grande stile la stagione superando domenica il Fenerbahce per 98-83, con 17 punti di Malachi Flynn e 16 punti più 14 rimbalzi di Trevion Williams.
Bahcesehir-BC Roma, l'orario della partita
Palla a due alle ore 18 per Bahcesehir-BC Roma, round 1 del girone D di Eurocup. Si gioca alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. Arbitrano Zamojski, Majkic e Sixto
Dove vederla in tv e streaming
La partita tra Bahcesehir e BC Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, mentre in streaming su NOW.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS