Diretta Bahcesehir-BC Roma: Eurocup basket LIVE. Segui il debutto della squadra di Magro

18:16

Avramovic riporta a galla i turchi, ora avanti 17-16

Trascinati dal subentrato Avramovic (già 6 punti per lui) i turchi rimontano e sorpassano i giallorossi: Bahcesehir ora avanti 17-16.

18:13

Triplo cambio per Magro

A poco più di tre minuti dalla fine del primo quarto, arriva un triplo cambio di Magro: dentro Davis Jr, Stevenson ed Emejuru al posto di Mannion, Ayayi e Simonovic.

18:10

Ottimo avvio per la BC Roma sul 16-9: time-out per Djordjevic

Dopo 6' di gioco Simonovic va a canestro e porta la BC ROma sul +7 (16-9). Il coach dei turchi Djordjevic chiama il time-out.

18:07

Ottimo avvio per la BC Roma, avanti 10-4

A 7' dalla fine del primo quarto la BC Roma è avanti 10-4: ottivmo avvio per la squadra di coach Magro.

18:02

Iniziata la partita a Istanbul

Iniziata a Istanbul la partita di Eurocup tra Bahcesehir e BC Roma.

17:55

Ci siamo, sta per iniziare Bahcesehir-BC Roma

Tutto pronto a Istanbul per la sfida di Eurocup tra Bahcesehir e BC Roma. Squadre in campo per il riscaldamento, cinque minuti e si parte!

17:50

Mannion scuote la BC: "Abbiamo grandi aspettative, ma c'è molto lavoro da fare"

"Stiamo bene. Ovviamente abbiamo tutti grandi aspettative. Cominciare con una sconfitta non era ciò che volevamo, ma soprattutto non abbiamo giocato come avremmo voluto. Dobbiamo quindi rimetterci al lavoro", sottolinea Niccolò Mannion in conferenza. "Sappiamo che la stagione è appena iniziata e che siamo ancora all’inizio del percorso di costruzione di questo progetto e di questa squadra. Comprendiamo quindi che è presto, ma anche che c’è molto lavoro da fare. Dobbiamo imparare partita dopo partita. Non abbiamo molti allenamenti a disposizione, perciò la cosa principale è saper affrontare quello che arriva, imparare in fretta e continuare a crescere come gruppo”.

17:40

BC Roma, il cammino in Eurocup: date, avversari e calendario della regular season

I giallorossi prenderanno parte alla seconda competizione continentale per club. Di seguito tutti gli appuntamenti per Mannion e compagni: IL CALENDARIO

17:30

BC Roma, Magro: "Ci aspettiamo passi in avanti dopo Treviso"

"Sicuramente ci siamo allenati bene dopo Treviso, ripartendo da quello che ci è mancato sabato. Quello a Istanbul sarà un altro esordio che entra nella storia del club, in una delle competizioni più importanti d’Europa. Dovremo capire subito il livello di fisicità con cui si gioca in EuroCup". Così Alessandro Magro, allenatore della BC Roma, ha presentato in conferenza stampa l'esordio dei giallorossi nella seconda competizione continentale per club. "Anche dopo un solo allenamento ci aspettiamo sicuramente dei passi in avanti. Giochiamo contro una squadra costruita per vincere, con esperienza, talento e fisicità. Dobbiamo andare lì con grande umiltà, da underdog, provando a dire la nostra ogni volta che scenderemo in campo e indosseremo la maglia di Roma. Servirà una reazione di energia e di orgoglio, sapendo però che sarà sicuramente una gara difficile".

17:20

Gli arbitri del match

A dirigere l'incontro, che apre la stagione 2026/27 di Eurocup, saranno gli arbitri Jakub Zamojski (Polonia), Mario Majkic (Slovenia) e Alfonso Sixto (Spagna).

17:10

Bahcesehir-BC Roma in Eurocup: dove seguire il match in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (205). Match visibile anche in live streaming su Sky Go e NOW.

17:00

Bahcesehir-BC Roma, prima giornata di Eurocup: data e orario

La sfida tra la formazione turca di Djordjevic e i giallorossi di Magro, valida come prima giornata del girone D di Eurocup, è in programma oggi - mercoledì 30 settembre - al Sinam Erdem Sports Halle di Istanbul, in Turchia. Palla a due alle ore 18.

Sinan Erdem Sports Halle, Istanbul (Turchia)