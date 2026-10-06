Turk Telekom-Maxima Roma diretta basket: segui la seconda giornata di Eurocup LIVE
La Maxima Roma è pronta per scendere in campo sul parquet del Turk Telekom Ankara in occasione della seconda giornata di EuroCup, a pochi giorni dal ko contro la Virtus Bologna. I capitolini, in ambito internazionale, si presentano in Turchia con il morale alto dopo il netto successo all’esordio contro i rumeni del Cluj, ma ad Ankara l’impegno sarà più complicato. Il Turk Telekom, infatti, punta a riscattare la sconfitta della prima giornata a Tenerife, anche perché dispone di un organico interessante. Segui la partita in diretta.
17:34
La partita in diretta tv
La sfida si potrà seguire su Sky Sport Basket (canale 205)
17:30
Turk Telekom-Maxima Roma, l'orario
La partita è in programma a partire dalle ore 18.30: in Turchia scatterà la prima palla a due
Ankara
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS