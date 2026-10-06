Turk Telekom-Maxima Roma diretta basket: segui la seconda giornata di Eurocup LIVE

La Maxima Roma è pronta per scendere in campo sul parquet del Turk Telekom Ankara in occasione della seconda giornata di EuroCup, a pochi giorni dal ko contro la Virtus Bologna. I capitolini, in ambito internazionale, si presentano in Turchia con il morale alto dopo il netto successo all’esordio contro i rumeni del Cluj, ma ad Ankara l’impegno sarà più complicato. Il Turk Telekom, infatti, punta a riscattare la sconfitta della prima giornata a Tenerife, anche perché dispone di un organico interessante. Segui la partita in diretta.