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Turk Telekom-Maxima Roma diretta basket: segui la seconda giornata di Eurocup LIVE

La squadra capitolina è di scena in Turchia per continuare a stupire in ambito internazionale: tutti gli aggiornamenti 
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1 min

Pubblicato il 06.10.2026, 17:30

Maxima Romaturk telekomeurocup

La Maxima Roma è pronta per scendere in campo sul parquet del Turk Telekom Ankara in occasione della seconda giornata di EuroCup, a pochi giorni dal ko contro la Virtus Bologna. I capitolini, in ambito internazionale, si presentano in Turchia con il morale alto dopo il netto successo all’esordio contro i rumeni del Cluj, ma ad Ankara l’impegno sarà più complicato. Il Turk Telekom, infatti, punta a riscattare la sconfitta della prima giornata a Tenerife, anche perché dispone di un organico interessante. Segui la partita in diretta.  

17:34

La partita in diretta tv

La sfida si potrà seguire su Sky Sport Basket (canale 205) 

17:30 

Turk Telekom-Maxima Roma, l'orario 

La partita è in programma a partire dalle ore 18.30: in Turchia scatterà la prima palla a due 

 Ankara 

 

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