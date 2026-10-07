BC Roma-Lietkabelis, Eurocup di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

ROMA - È il giorno di BC Roma-Lietkabelis Panevezys , sfida valida per la seconda giornata del girone D di Eurocup 2026/27 . I giallorossi di coach Alessandro Magro fanno il loro esordio casalingo continentale , nella suggestiva cornice del PalaTiziano con l'obiettivo di riscattare il ko di sette giorni fa, a Istanbul , contro il Bahcesehir ma galvanizzati dalla schiacciante vittoria in Serie A contro Tortona , trascinati da un Niccolò Mannion stellare . Avversari di giornata i lettoni, guidati in panchina dall'esperto coach serbo Nenad Canak , che sbarcano nella Capitale dopo il successo per 75-72 contro il Bosna Sarajevo . A decidere la sfida della Kalnapilio Arena è stata una tripla sulla sirena di Ognjen Jaramaz , a referto con 13 punti e 6 assist. I migliori realizzatori della formazione lituana sono stati Ivan Février (ex Cantù) e Marius Valinskas , entrambi a quota 17 punti. Un incrocio importante, dunque, per le ambizioni continentali dei giallorossi che hanno aggiunto, nel reparto lunghi, un giocatore di caratura mondiale come l' ex Nba Kelly Olynyk .

BC Roma-Lietkabelis, Eurocup di basket: data e orario del match

La sfida tra i giallorossi e gli amaranto, valida per la seconda giornata del gruppo D di Eurocup, è in programma oggi - mercoledì 7 ottobre - al PalaTiziano di Roma. Palla a due alle ore 20.

BC Roma-Lietkbelis, Eurocup di basket: dove vederla in tv e streaming

Il match del PalaTiziano sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (205) e in streaming su Sky Go e NOW. Sarà inoltre disponibile la diretta testuale della partita sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

BC Roma, coach Magro: "Siamo pronti per centrare la prima storica vittoria in Europa"

"Siamo pronti a giocare la nostra prima partita di BKT EuroCup in casa, davanti ai nostri tifosi, dopo aver condiviso emozioni e sensazioni nella prima gara casalinga in LBA", sottolinea l'allenatore giallorosso nella conferenza stampa di presentazione della partita. "Affrontiamo il Lietkabelis Panevezys, una squadra molto solida, ben allenata da coach Canak, un veterano di questa competizione. Abbiamo quindi grande rispetto per il loro modo di giocare e per la loro capacità di competere. Per noi è l’occasione per provare a fare un passo avanti e dare continuità a quanto fatto nell’ultima partita, in cui abbiamo giocato piuttosto bene. Vogliamo però continuare a lavorare e a costruire, rimanere umili e provare a conquistare la prima vittoria anche in BKT EuroCup, che sarebbe la prima nella storia di questo club in questa competizione".

BC Roma, Strautins: "Serviranno fisicità e durezza mentale"

Presente in sala stampa anche l'ala lettone: "Sarà sicuramente una partita difficile. È la prima in casa in Europa, quindi sarà importante per noi giocare per quaranta minuti, senza mai mollare, a partire dalla difesa e, naturalmente, anche in attacco. Dovremo essere fisici e duri e dovremo giocare per vincere".