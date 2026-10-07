BC Roma-Lietkabelis diretta basket: segui la seconda giornata di Eurocup LIVE

Dopo il debutto vincente contro Tortona in campionato , prima casalinga anche in Europa per la BC Roma , che ospita al PalaTiziano i lettoni del Lietkabelis in un match valevole per il secondo turno del Gruppo D di EuroCup . La squadra di coach Magro ha perso all' esordio in casa del Bahcesehir , ma questa sera spera di poter contare sulla spinta del pubblico di casa per trovare la sua prima storica vittoria nelle Coppe, mentre la squadra di Canak ha iniziato con il piede giusto, avendo la meglio della Bosna Sarajevo. Palla a due alle ore 20, segui la diretta sul Corriere dello Sport-Stadio.

20:26

+++ Primo quarto: BC Roma-Lietkabelis 22-11! +++

Il primo quarto si chiude con la BC Roma nettamente avanti sui lettoni del Lietkabelis: 22-11 per la squadra di Magro che ha aperto il periodo con la tripla di Strautins e lo ha chiuso con la penetrazione di un ispirato Watson.

20:12

Avvio equilibrato, ma Roma BC avanti

Avvio di gara in equilibrio al PalaTiziano, ma è la BC Roma a mantenere costantemente l'iniziativa ed a viaggiare costantemente sul +6, ora 13-7. Subito in evidenza Mannion che con una penetrazione e schiacciata accende il pubblico.

20:03

+++ Si inizia: via a BC Roma-Lietkabelis! +++

Si parte con BC Roma-Lietkabelis, secondo turno del Gruppo D di Eurocup! La terna arbitrale: Carlos Cortes, Noam Gordon, Vojislav Lepetic.

19:55

Tutto pronto per BC Roma-Lietkabelis

Si scalda l'atmosfera al PalaTiziano, manca poco alla palla a due che darà il via a BC Roma-Lietkabalis!

19:40

Eurocup con vista derby

La sfida di Eurocup con il Lietkabelis farà da prologo al primo attesissimo derby capitolino tra la BC Roma e la Maxima Roma, valido per la terza giornata di campionato ed in programma domenica pomeriggio. Biglietti già a ruba. LEGGI QUI

19:35

La BC Roma si candida per l'Eurolega

Sembrava essere orientata verso la NBA Europe, ma intanto la BC Roma avrebbe presentato un'offerta vincolante per ottenere un posto in Eurolega. Il club di Luka Doncic vorrebbe infatti rientrare tra le otto nuove franchigie che dovrebbero essere assegnate nel prossimo consiglio di amministrazione.

19:30

Il 'ritorno' di Mannion contro Derthona

L'ampia vittoria su Tortona ha visto tornare alla ribalta Niccolò Mannion, finalmente dominatore con la maglia della BC Roma e miglior giocatore del week-end con 19 punti, 6 rimbalzi e 9 assist.

19:25

Attacco 'esplosivo' per la BC Roma

Dato importante per quanto riguarda la prolificità offensiva della BC Roma, che in campionato condivide con Treviso la miglior media realizzativa nei primi due turni con 101 punti segnati a partita.

19:20

Strautins li conosce bene: "Sarà difficile..."

Un lettone, contro i lettoni, alla vigilia di BC Roma-Lietkabelis arrivano anche i consigli dell'ala piccola dei capitolini Strautins: "Sarà sicuramente una partita difficile. È la prima in casa in Europa, quindi sarà importante per noi giocare per quaranta minuti, senza mai mollare, a partire dalla difesa e, naturalmente, anche in attacco. Dovremo essere fisici e duri e dovremo giocare per vincere".

19:15

Le parole di coach Magro

In sede di presentazione del match, ecco le parole alla vigilia di coach Magro: "Siamo pronti a giocare la nostra prima partita di BKT EuroCup in casa, davanti ai nostri tifosi, dopo aver condiviso emozioni e sensazioni nella prima gara casalinga in LBA. Affrontiamo il Lietkabelis Panevezys, una squadra molto solida, ben allenata da coach Canak, un veterano di questa competizione. Abbiamo quindi grande rispetto per il loro modo di giocare e per la loro capacità di competere. Per noi è l’occasione per provare a fare un passo avanti e dare continuità a quanto fatto nell’ultima partita, in cui abbiamo giocato piuttosto bene. Vogliamo però continuare a lavorare e a costruire, rimanere umili e provare a conquistare la prima vittoria anche in BKT EuroCup, che sarebbe la prima nella storia di questo club in questa competizione".

19:10

Riscattare la sconfitta di Istanbul

L'esordio assoluto in Eurocup non era invece finito bene per la BC Roma, sconfitta a Istanbul dal Bahcesehir di Djordjevic, con i turchi che si erano imposti per 91-78. Questa sera, davanti al pubblico amico, pronta occasione di riscatto, anche per dare continuità ai miglioramenti visti in campionato.

19:05

BC Roma galvanizzata dal successo in campionato

All'appuntamento con il debutto europeo arriva una BC Roma galvanizzata dal successo in campionato contro Tortona: una vittoria schiacciante ottenuta da Mannion e compagni che si sono imposti con un roboante 108-70.

19:00

Roma-Lietkabelis, come seguirla in diretta

Prima casalinga in EuroCup per la BC Roma che al Palazzetto di Viale Tiziano ospita i lettoni del Lietkabelis per il secondo incontro nel Gruppo D. Ecco come seguire la diretta del match in tv e streaming.

PalaTiziano - Roma