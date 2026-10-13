BC Roma-Balkan, Eurocup di basket: data, orario e dove vederla in tv e streaming

ROMA - Dimenticare il ko nel derby con la Maxima e dare continuità in campo internazionale dopo l'affermazione di una settimana fa contro il Lietkabelis : sono questi i due obiettivi a breve termine per la BC Roma . I giallorossi di coach Alessandro Magro tornano infatti sul parquet del PalaTiziano per la terza giornata del girone D di Eurocup : avversari di Nico Mannion e compagni i campioni bulgari del Balkan Botevgrad , allenati da Petar Zlatanovic , e ancora a secco di successi in Europa (due ko in altrettanti match disputati, contro Ulm e Bahcesehir ). Sfida fondamentale dunque per le ambizioni continentali della formazione capitolina che potrà contare anche sul nuovo arrivato Kelly Olynyk , finalmente a disposizione di coach Magro . Sul lato opposto del parquet, occhi puntati sugli esterni americani Javante McCoy (classe 1998) e Darnell Edge (1997) .

BC Roma-Balkan, Eurocup 2026/27: data e orario

La sfida tra i giallorossi e i campioni di Bulgaria, valida per la terza giornata del girone D di Eurocup, è in programma oggi, martedì 13 ottobre, al PalaTiziano di Roma. Palla a due alle ore 20.

BC Roma-Balkan, Eurocup 2026/27: dove vederla in tv e streaming

La partita del PalaTiziano è visibile in diretta tv su Sky Sport (Sky Sport Max, canale 206) e in streaming su SkyGo e NOW.

BC Roma, le dichiarazioni di coach Magro e Mezzanotte

L'allenatore giallorosso e l'ex lungo della Dinamo Sassari hanno presentato il match del PalaTiziano in conferenza stampa: "Siamo pronti a disputare un’altra partita di BKT EuroCup in casa e vogliamo continuare a crescere davanti ai nostri tifosi", ha sottolineato il coach. "Abbiamo lavorato su alcuni dettagli che dobbiamo sistemare per migliorare e affrontare al meglio il prossimo avversario. Siamo molto concentrati sulla nostra identità e stiamo cercando di trovare una nuova intesa di squadra con l’inserimento di un giocatore come Olynyk e il ritorno di Flowers nelle rotazioni". Mezzanotte punta tutto sulla voglia di rivalsa dei giallorossi dopo il ko nel derby: "Abbiamo subito l’opportunità di riscattarci dopo la sconfitta di domenica. Dovremo mettere in campo il massimo impegno e la massima energia per limitare i loro esterni, che rappresentano il punto di forza della squadra, e contenere il loro gioco in transizione".