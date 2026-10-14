Tenerife-Maxima Roma: orario e dove vedere in tv e streaming la sfida di Eurocup   

La Maxima Roma torna a giocare nella terza giornata della regular season di Eurocup. Dopo il successo nello storico derby contro la BC Roma, la squadra capitolina vola in Spagna per affrontare Tenerife, che può contare su Giorgi Shermadini (37 anni) e Marcelinho Huertas (43 anni). La missione è vincere e continuare a stupire anche in ambito internazionale.