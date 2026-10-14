Totti show per la Maxima Roma: dal retroscena con Malagò alle occasioni calcistiche mancate all'amore eterno per i tifosi romanisti

Tenerife-Maxima Roma: orario e dove vedere in tv e streaming la sfida di Eurocup   

Gli uomini di Cotelli cercano continuità dopo il successo nello storico derby della capitale 
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1 min

Pubblicato il 14.10.2026, 12:16 (Aggiornato il 14.10.2026, 12:24)

Maxima RomaeurocupTenerife

La Maxima Roma torna a giocare nella terza giornata della regular season di Eurocup. Dopo il successo nello storico derby contro la BC Roma, la squadra capitolina vola in Spagna per affrontare Tenerife, che può contare su Giorgi Shermadini (37 anni) e Marcelinho Huertas (43 anni). La missione è vincere e continuare a stupire anche in ambito internazionale.  

Totti con Noemi a tifare la Maxima Roma: sorrisi e saluti nel derby vinto
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Maxima Roma contro Tenerife, l'orario

La prima palla a due è prevista alle ore 21 in punto in Spagna.    

Tenerife-Maxima Roma in tv 

La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW.  
 

 

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