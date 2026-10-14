Tenerife-Maxima Roma: orario e dove vedere in tv e streaming la sfida di Eurocup
La Maxima Roma torna a giocare nella terza giornata della regular season di Eurocup. Dopo il successo nello storico derby contro la BC Roma, la squadra capitolina vola in Spagna per affrontare Tenerife, che può contare su Giorgi Shermadini (37 anni) e Marcelinho Huertas (43 anni). La missione è vincere e continuare a stupire anche in ambito internazionale.
Maxima Roma contro Tenerife, l'orario
La prima palla a due è prevista alle ore 21 in punto in Spagna.
Tenerife-Maxima Roma in tv
La partita si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW.
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