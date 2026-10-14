Tyson non basta. La Maxima crolla in Eurocup: Tenerife si impone 96-71 

Dopo il successo nel derby di campionato con la Bc Roma , la Maxima viene battuta a Tenerife , nella terza giornata di Eurocup . Gli uomini di Cotelli hanno pagato un primo quarto negativo e un finale di gara caratterizzato da troppi errori. Per i capitolini si tratta della seconda battuta d'arresto (in tre gare) nella competizione internazionale.

Roma paga un pessimo primo quarto

Tenerife parte forte, con buone medie dalla distanza. Gli spagnoli chiudono il primo quarto con dodici punti di vantaggio 26-14, sospinti da HHapp e Fernandez. Tyson prova a tenere a galla la Maxima, che nel secondo parziale riesce a rispondere colpo su colpo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 45-33.

Tyson non basta alla Maxima

Nella ripresa Tenerife prende il largo: chiude il terzo parziale con cinque punti di vantaggio (20-15) e si conferma anche nell'ultimo e decisivo quarto, chiudendo la sfida sul punteggio di 96-71. Tra i padroni di casa Happ e Shermandini chiudono a quota 15 punti, mentre nella Maxima è da evidenziare la prova di Tyson, che mette a segno 14 punti.