Paok-BC Roma, Eurocup di basket: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Paok-BC Roma: orario della sfida di Eurocup

Una sfida ostica per i capitolini di coach Alessandro Magro quella che andrà in scena sul parquet della 'Paok Sports Arena' di Salonicco alle ore 19, contro una formazione che è capolista in patria e in Eurocup al momento occupa il quarto posto nel raggruppamento (l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff) con un record di tre vittorie e due sconfitte (come Ratiopharm Ulm, Kids&Us Manresa e Lietkabelis Panevezys). Bilancio di due vittorie e tre sconfitte invece per la BC Roma, decisa però a dare continuità ai segnali incoraggianti offerti nell’ultimo turno della Serie A.