Paok-BC Roma, Eurocup di basket: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming
ROMA - Trasferta in Grecia per la BC Roma che, dopo aver battuto Scafati in campionato e interrotto una serie negativa di 4 ko di fila, fa visita oggi (martedì 3 novembre) al Paok di Salonicco di Andrea Trinchieri nella 6ª giornata del girone D di Eurocup.
Paok-BC Roma: orario della sfida di Eurocup
Una sfida ostica per i capitolini di coach Alessandro Magro quella che andrà in scena sul parquet della 'Paok Sports Arena' di Salonicco alle ore 19, contro una formazione che è capolista in patria e in Eurocup al momento occupa il quarto posto nel raggruppamento (l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff) con un record di tre vittorie e due sconfitte (come Ratiopharm Ulm, Kids&Us Manresa e Lietkabelis Panevezys). Bilancio di due vittorie e tre sconfitte invece per la BC Roma, decisa però a dare continuità ai segnali incoraggianti offerti nell’ultimo turno della Serie A.
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