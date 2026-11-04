La Maxima Roma la spunta all'overtime e si rilancia in Eurocup

Due vittorie e una sconfitta per le italiane impegnate nella serata di Eurocup . Successi importanti per la Maxima Roma e la Reyer Venezia , mentre continua la crisi di Tortona .

La Maxima Roma si rilancia in chiave play-off

Sofferto ma determinante successo per la Maxima Roma, che al PalaTiziano, nel sesto turno del gruppo B, reagisce alla sconfitta col Siauliai e riesce ad avere la meglio sui London Lions per 86-84 all'overtime. Terzo successo stagionale per i ragazzi di coach Cotelli che restano in corsa per un posto nei play-off.

Terza vittoria su tre in casa per Venezia

Taliercio talismano per la Reyer Venezia in Eurocup. Terza gara interna e terza vittoria nel gruppo B per i lagunari, che stavolta hanno la meglio sui lituani dello Siauliai, battuti 98-77 nel sesto turno di regular season, ripartendo così dopo la beffa di Tenerife e il brutto ko in campionato contro Napoli.

Tortona non si rialza

Niente da fare per Tortona, che non sirialza nemmeno in Eurocup. In serie negativa da cinque partite in campionato, la squadra bianconera incassa il terzo stop stagionale, cedendo all'Arena Stozice di Lubiana all'overtime per 73-71.