Risorge la BC Roma: Ayayi trascina Magro in Eurocup, Ulm ko

ROMA - Reduce dalla sconfitta incassata in campionato sul campo di Trieste, la BC Roma risorge in Eurocup . I giallorossi di coach Magro rialzano la testa vincendo 83-78 contro i tedeschi dell'Ulm nel match casalingo del PalaTiziano , valido per la 7ª giornata del Gruppo D di Eurocup . Il top scorer del match è Gerald Ayayi , autore di 17 punti. Tra le fila capitoline - successo dopo tre ko di fila con Manresa, Bosna Sarajevo e Paok Salonicco - bene anche il duo Mannion-Watson (12 punti a testa), Strautins (11) e Olynyk (10). Ai tedeschi invece, alla seconda sconfitta consecutiva in Eurocup , non bastano i 16 punti di Rataj , i 13 di Traoré , i 12 di Faye e gli 11 di Shittu .

BC Roma avanti all'intervallo lungo sul +1

I tedeschi partono meglio e trovano il primo allungo della gara con la tripla di Atamna, che vale il +3. La BC Roma risponde con Flowers, autore del primo sorpasso capitolino, ma dopo alcuni minuti senza canestri è Rataj a riportare avanti Ulm sul nuovo +3. Ayayi prova a ricucire lo strappo, firmando il -1, ma gli ospiti sono precisi dalla lunetta e tornano a +5. Atamna incrementa ulteriormente il vantaggio, prima della nuova risposta di Ayayi. Al termine di un primo quarto caratterizzato da ritmi piuttosto bassi, sono i tedeschi a condurre sul 15-11. La seconda frazione si apre con la reazione della squadra capitolina: Mannion e Ayayi firmano il nuovo sorpasso, ma Fischer e Traoré (quest'ultimo dalla lunetta) riportano immediatamente Ulm al comando. Roma non si lascia distanziare e, dopo il canestro di Simonovic, trova il pareggio a quota 25 grazie ai liberi di Strautins. La BC continua a sfruttare le occasioni dalla linea della carità con Stevenson, mentre Rataj tiene gli ospiti a contatto. Si va così all'intervallo lungo con Roma avanti di una sola lunghezza, sul 35-34.

I giallorossi soffrono nel finale, ma vincono la partita: festa al PalaTiziano

Al rientro dagli spogliatoi prosegue l'equilibrio già visto nella prima metà di gara, con Ulm inizialmente capace di mantenersi in vantaggio. La svolta arriva con le triple consecutive dei capitolini, due delle quali portano la firma di Mannion e valgono il +6. Ayayi allunga ulteriormente con quattro punti consecutivi, prima che Stevenson contribuisca a portare i giallorossi sul massimo vantaggio di +11. Nel finale di quarto sale in cattedra Olynyk, che mette a referto sei punti consecutivi: a 10' dalla sirena la formazione romana è saldamente al comando sul 62-50. Nell'ultimo periodo Ulm tenta di rientrare in partita, ma Roma riesce inizialmente a conservare il margine grazie ad Ayayi. La tripla di Watson spinge i padroni di casa sul +17, ma i tedeschi reagiscono con un parziale di 6-0 che riapre momentaneamente i giochi. Faye e Schmidt rispondono ancora dall'arco alla nuova conclusione pesante di Watson, ma è il solito Ayayi a ristabilire le distanze con il canestro del +10. Schmidt prova a tenere vive le speranze degli ospiti, ma Simonovic e Mannion firmano il +11 a 2'36" dalla fine. Ulm non si arrende e piazza un nuovo parziale di sette punti consecutivi, riportandosi a -4 a 38 secondi dalla sirena. A chiudere definitivamente i conti ci pensa però Davis Jr dalla lunetta, mettendo il sigillo su una preziosa vittoria della formazione capitolina, record 3-4, lo stesso dei tedeschi.