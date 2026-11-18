La Maxima Roma frena in Eurocup: il Cluj-Napoca vince in rimonta in Romania
Dopo lo stop in campionato, va registrata una serata no in Romania per la Maxima Roma, battuta 87-79 dall'U-BT Cluj-Napoca nell'ottava giornata della regular season di Eurocup. I capitolini pagano un blackout totale nell'ultimo quarto (parziale di 22-9), vanificando il perfetto equilibrio mostrato per lunghi tratti del match (17-20, 21-20, 27-30), gettando al vento anche un leggero vantaggio conquistato con il passare dei minuti.
Maxima Roma, Tyson realizza 16 punti in Romania
I padroni di casa trovano un eccezionale Creary, autore di ben 32 punti,supportato dai 12 punti di Walker e dagli 11 punti di Smart. Alla Maxima Roma non bastano i 16 punti di Tyson e i 14 di Holiday, tra l'altro miglior assistman con 5 passaggi vincenti. In doppia cifra chiudono anche Wheatle (13) e Moon (10), mentre Bilan manda in archivio 9 rimbalzi. I capitoloni giocano bene a tratti, reggono sul piano fisico, ma il calo di tensione nel finale ha compromesso tutto.
Il tabellino della partita di Eurocup
CLUJ-NAPOCA-MAXIMA ROMA 87-79 (17-20, 21-20, 27-30, 22-9)
Cluj-Napoca: Smart 11, Bernat, Walker 12, McCreary 32, Bishop 10, Bess, Hill 6, Plavsic 10, Nicolescu, Richard, Kullamae 6, Illes
Maxima Roma: Brown 6, Bilan 7, Holiday 14, Tyson 16, Alibegovic 6, Veronesi 5, Moon 10, Bonacini, Wheatle 13, Camara 2, Dozic
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