Eurolega, Milano: porte aperte con il Real Madrid, rabbia Efes!

ROMA - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che l'ordinanza scaduta ieri è stata prorogata fino a lunedì 19 ottobre, questo consentirà quindi all'Olimpia Milano di poter ospitare massimo 700 spettatori per il Big-Match di stasera al Forum di Assago contro il Real Madrid. La compagine meneghina ha già messo online la vendita dei biglietti.

Polemica Efes

Il tema spettatori presenti è stato recentemente messo in discussione dall'Anadolu Efes, la squadra turca ieri è stata sconfitta nettamente a Kaunas contro lo Zalgiris, i lituani oltre ad un'ottima prestazione corale hanno potuto contare sul loro famoso 6° uomo ossia il pubblico, i dati ufficiali dicono di ben 5011 tifosi presenti alla Zalgirio Arena fattore che non è stato gradito dal coach dell'Efes Ergin Ataman, queste le sue parole a fine partita "Giochiamo nella stessa competizione senza il vantaggio del fattore campo, senza tifosi, ma non per alcune squadre. Voglio chiedere all' EuroLeague di questo. Mi lamento ancora di quanto sia stato ingiusto annullare la scorsa stagione e che questa stagione non sia giusta. Se giochiamo nella stessa competizione, dobbiamo giocare con la stessa situazione per i tifosi"