Milano riprende la marcia in Eurolega: Hines glaciale, Panathinaikos ko

ATENE (Grecia) - Torna a vincere in Eurolega Milano che riscatta il ko con l'Olympiacos e passa in terra greca sul parquet del Panathinaikos. Successo importante per l'Olimpia che riprende il cammino in campo europeo al termine di una gara combattuta e decisa solamente all'ultimo possesso. Parte bene la formazione di Priftis che piazza subito il parziale di 7-0; reagisce Milano che si riporta sotto dopo il time out di Messina, ma la forbice al termine del primo quarto è di 5 punti. Nel secondo sono Delaney e Ricci a suonare la carica che porta tutti all'intervallo sul 36-40 Milano. Al ritorno sul parquet i meneghini amministrano e con Hines raddoppiano il vantaggio volando sul 51-63.Nell'ultima frazione i greci combattono e rimontano con l'ex Nedovic e Macon trovando la parità sul 25-25 a 25" dalla fine. Hines però non ci sta e nell'azione decisiva trova il rimbalzo decisivo su tiro di Delaney, subisce fallo e dalla lunetta con 1 su 2 ai liberi firma il 75-76 finale.