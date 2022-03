Eurolega, Milano torna a vincere: che rimonta sull'Efes

ISTANBUL (Turchia) - Dopo i ko con Real e Maccabi, torna al successo Milano nel 32° turno di Eurolega passando in rimonta sul parquet dell'Efes per 77-83. Una grande vittoria di squadra per gli uomini di Messina che ritrovano il sorriso in terra turca grazie ad un secondo tempo praticamente perfetto. Partono fortissimi i padroni di casa che piazzano subito il parziale di 8-0 per poi mantenere il distacco, che arriva anche sul +11, chiudendo la prima frazione sul 30-21. I turchi sono in serata e con Micic e Moerman (27 punti il primo, 16 e 9 rimbalzi il secondo) fuggono, allungando all'intervallo sul +15 (51-36), ma al ritorno sul parquet cambia la musica. L'Olimpia alza la difesa, inizia a trovare la soluzione dalla distanza con Rodriguez prima e Datome poi; girano anche Melli ed Hines e nell'ultimo minuto rimette tutto in equilibrio, sul 60-60, con la tripla di Ricci passando anche avanti con altri due punti di Hines (61-62). Negli utlimi dieci è testa a testa, ma negli ultimi 3' salgono in cattedra Shields e Melli che regalano il successo a Milano. Ataman interrompe il momento positivo, Messina ritrova il sorriso al termine di una settimana da incubo.