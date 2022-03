Eurolega, Milano piega il Bayern Monaco: finisce 84-77

MILANO - Vittoria importantissima per l'Olimpia Milano che, nella penultima gara in casa in Eurolega, piega il Bayern Monaco per 84-77. La squadra di Ettore Messina ottiene la seconda vittoria consecutiva e si porta al terzo posto in classifica con 18-8. Bayern avanti di due punti alla fine dei primi dieci minuti, che diventano tre alla fine del secondo quarto con i padroni di casa che non mollano. Nel terzo quarto arriva la reazione dell'Olimpia che non solo rimonta ma si porta anche avanti di sei punti. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa gestiscono il vantaggio. La vittoria arriva grazie ad uno scatenato Shavon Shields, migliore in campo in casa Milano e alla doppia doppia per Nicolò Melli. Fra tre giorni ad Assago arriverà l’AS Monaco.