Playoff Eurolega, Milano stecca la prima: l'Efes vince 64-48

Eurolega, Milano ko in gara 1: l'Anadolu Efes vince 64-48

Messina deve rinunciare a Kell e Datome, oltre che allo squalificato Mitoglu, mentre i turchi si presentano al Forum senza il play Balbay. Un ispirato Dunston permette all'Efes di mettere il naso avanti in avvio, ma Melli con un tap-in e una tripla impatta il risultato sull'11-11. E' Hall con un gioco da tre punti e un extra-possesso a far volare Milano sul 16-11, risultato col quale si chiude il primo quarto. Pleiss guida la rimonta della squadra di Istanbul con tre punti di fila, Messina corre ai ripari mettendo in campo Bentil per limitare il tedesco. Milano non segna per 7' e l'Efes vola a +6 grazie ai canestri di Larkin e Singleton, ma Bentil promuove la scelta di Messina piazzando tre triple di fila e portando Milano sul pari. E' un antisportivo di Alviti a vanificare parzialmente le giocate del ghanese, e i turchi grazie a Larkin chiudono il primo tempo in vantaggio di tre sul 29-26. Al rientro in campo Anderson e Micic portano l'Anadolu a +8 in un amen, Pleiss firma il +10 e costringe Messina al time out. Micic risponde da tre a Shields, Larkin chiude il terzo quarto con il canestro del +12: è un duro colpo per l'Olimpia, che però risponde in avvio con la tripla del -9 di Daniels. Micic e Larkin seminano ancora scompiglio nelle retrovie dei milanesi, che nonostante le triple di Hall scivolano a -15: partita in ghiaccio per i turchi, che tengono Milano sempre a distanza di sicurezza fino al termine dei 40': finisce 64-48.

MILANO: Melli 10, Grant 0, Rodriguez 2, Tarczewksi 0, Ricci 0, Hall 8, Delaney 1, Daniels 8, Shields 8, Alviti 0, Hines 2, Bentil 9.

EFES: Micic 16, Larkin 16, Beaubois 1, Singleton 7, Byant 3, Moerman 3, Tuncer 0, Pleiss 5, Anderson 4, Dunston 9, Simon 0.