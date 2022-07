Ufficiale, Polonara sbarca alla corte dei campioni d'Europa dell'Efes

ISTANBUL (Turchia) - Achille Polonara è stato per mesi l'obiettivo della Virtus Bologna ma alla fine l'ex Sassari è rimasto in Turchia passando dal Fenerbahce all'Efes. L'ala azzurra ha risolto il contratto con i gialloneri, dopo aver vinto il titolo nazionale nell'ultima stagione (viaggiando a 9,95 punti, 5,7 rimbalzi e 1,95 assist in 25' di utilizzo), e ha firmato con i campioni d'Europa in carica: la chiave della trattativa è stato il ruolo che "PolonAir" ossia coprire il vuoto lasciato in quintetto dal francese Adrien Moerman. Polonara ha firmato ufficialmente con l'Efes un contratto di un anno con opzione per il secondo, per i turchi si tratta del 5° colpo di mercato dopo quello pazzesco di Will Clyburn (ex Cska Mosca), Ante Zizic (ex Maccabi Tel Aviv), Amath M'Baye (ex Pinar e Virtus Bologna) e Egehan Arna (ex Besiktas).