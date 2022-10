Eurolega, rimonta da urlo dell'Olimpia a Belgrado. Virtus beffata a Kaunas

BELGRADO (Serbia) - Fantastica vittoria per l' Olimpia Milano , che nel catino di Belgrado passa 80-75 contro il Partizan . Splendida la rimonta dei ragazzi di Messina , capaci di risalire più volte da situazioni di svantaggio, fino a parziali di 0-10. Le EA7 però, trascinate da uno Shields in giornata di grazia, ribaltano il risultato, trovando la seconda vittoria in Eurolega .

Virtus ribaltata nel finale: vince lo Zalgiris

Sconfitta di quelle da mangiarsi i gomiti per la Virtus Bologna di coach Scariolo, che a Kaunas cede nel finale contro lo Zalgiris e infila il secondo ko su tre match di Eurolega. Le V-Nere cedono 68-65 contro i lituani, dopo aver dominato il primo tempo e condotto in lungo e in largo il match, con picchi di +12. Poi un atteggiamento troppo passivo sul ritorno dello Zalgiris, che ribalta il match e si porta a casa il primo successo stagionale nella competizione.

EuroCup: Venezia ancora ko, Trento cade a Londra

Ancora una sconfitta per Venezia, al secondo ko consecutivo in EuroCup. La Reyer gioca un buon primo quarto contro il Bourg, ma cede alla distanza in casa, finendo per soccombere 79-73. Non va meglio a Trento, che dopo aver mantenuto il vantaggio fino al terzo quarto, si arrende negli ultimi minuti al London Lions, che si impone 80-75 in terra inglese.