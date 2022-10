MADRID (SPAGNA) - Splendida vittoria per la Virtus Bologna, che passa al Wizink Center sul Real Madrid, imponendosi con il punteggio di 95-92. Le V-Nere di coach Scariolo battono in rimonta gli spagnoli, trascinate da Lundberg, Bako e Teodosic protagonisti rispettivamente con 18, 16 e 14 punti. Un successo corroborante per i felsinei, che venivano da una serie di tre sconfitte su quattro match disputati e che si rilanciano in classifica in vista del match del 4 novembre con il Villeurbanne.