Eurolega, tonfo Milano a Barcellona: Tobey e Higgins travolgono Messina

BARCELLONA (SPAGNA) - Crollo dell' Olimpia Milano a Barcellona . Nella quinta giornata di regular season di Eurolega , i campioni d'Italia durano poco più di un quarto (21-21), sfruttando una buona prova dell'ex Brandon Davies (18 punti), ma poi vengono travolti 74-56 da un Barcellona che domina in lungo e in largo. Non basta l'assenza di Shields (fuori almeno due mesi) per spiegare la serata storta dei meneghini: Tobey (13 punti e 7 rimbalzi) e Higgins (11 punti) fanno il bello e cattivo tempo nella metà campo biancorossa e regalano a coach Jasikevicius la terza vittoria continentale. Milano è ora attesa da un altro incrocio di altissimo livello: il prossimo 3 novembre, al Forum di Assago , arriverà il Real Madrid .

Continua l'inarrestabile marcia del Fenerbahce: la squadra di coach Itoudis vince il derby di Istanbul contro i campioni d'Europa in carica dell'Anadolu Efes e conquista la quinta vittoria consecutiva oltre al primato in regular season. Finisce 88-79 per gli ospiti grazie alle ottime prestazioni di Wilbekin (25 punti) e Guduric (19 punti e 6 decisivi rimbalzi). Inutile per gli uomini di coach Ataman la solita grande prova di Micic, autore di 19 punti e 5 assist. Quinta sconfitta su cinque partite per il Bayern Monaco che rimane ancorato in fondo alla classifica a quota zero punti. I bavaresi di coach Trinchieri cadono anche alla 'Nikolic Hall' di Belgrado contro la Stella Rossa: finisce 78-72 per i serbi, trascinati da Vildoza (top scorer dei suoi con 20 punti segnati) e dall'ex Olimpia Milano Bentil, autore di una sontuosa doppia doppia da 12 punti e 13 rimbalzi. Ai tedeschi non bastano i 18 punti di Winston. Vince anche il Lyon-Villeurbanne che batte il Baskonia 87-61 grazie a Mathews, mvp del match con 13 punti a referto.