È crisi nera per Milano in Eurolega. L'Olimpia infatti ha incassato la quinta sconfitta di fila nella competizione contro l’Anadolu Efes, campioni delle ultime due edizioni. I turchi si affidano a Clyburn e complice il crollo dell’Armani chiudono con un pesantissimo 80-51. Serata da incubo per l’Olimpia, che si chiude con i fischi del Forum. La squadra di Ettore Messina è ora lontana dalla zona playoff (quindicesimo posto) e giovedì giocherà col Fenerbahce, attualmente in testa, sempre in casa.