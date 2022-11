Eurolega, l'orgoglio non basta: Olimpia ancora ko, passa il Fenerbahce

MILANO - L'Eurolega come una chimera. L'Olimpia Milano non esce dal tunnel in cui si è infilata in Europa, anche se la serata, probabilmente era quella sbagliata. Contro la capolista Fenerbahce, la squadra di Ettore Messina, non riesce ad invertire il trend e cede 72-82, infilando la sesta sconfitta consecutiva, ma forse in fin dei conti la meno dolorosa.