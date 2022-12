Eurolega, Olimpia Milano ancora sconfitta: trionfo Baskonia

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz arriva la settima sconfitta consecutiva in Eurolega per l'Olimpia Milano di Ettore Messina, travolta anche dal Baskonia e che resta fanalino di coda nella classifica della più prestigiosa delle competizioni europee. Match senza storia, subito indirizzato dai baschi con un primo parziale di 24-9. Inutile il tentativo di reazione dei meneghini, che si aggiudicano secondo e terzo quarto e sognano la rimonta, ma che cedono nuovamente di schianto nell'ultima frazione per l'ennesima sconfitta in Europa, nonostante i 23 punti di Davies, miglior marcatore dell'incontro.