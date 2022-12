Eurolega, Virtus Bologna ko a Belgrado: la Stella Rossa si impone 83-74

BELGRADO (Serbia) - Non è ancora la crisi dell'Olimpia Milano, ma anche per la Virtus Bologna prosegue la striscia negativa in Eurolega, con il terzo ko consecutivo, stavolta incassato a Belgrado contro la Stella Rossa, che si impone per 83-74. La squadra di coach Scariolo se la gioca eccome con un ottimo primo quarto, chiuso con un benaugurante 23-17, e un finale in crescendo, con una parziale di 19-16 nell'ultima frazione, è però nella fase centrale della partita che le V Nere perdono contatto dai serbi, che si impongono 25-18 e addirittura 25-14, non riuscendo poi più a recuperare. Sugli scudi Dobirc e Vildoza, autori rispettivamente di 17 e 16 punti, mentre per gli emiliani il marcatore principe è Jaiteh con 15 punti, ma il vero protagonista è Mannion, che con i suoi 8 punti prova a riaccendere il finale e rende meno pesante il passivo finale.