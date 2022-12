Eurolega, Olimpia Milano è una maledizione: ad Atene un ko che brucia

ATENE (Grecia) - Non si interrompe la striscia di sconfitte in Eurolega per l'Olimpia Milano, che cade anche ad Atene contro il Panathinaikos e colleziona l'ottavo ko consecutivo, restando mestamente all'ultimo posto in classifica con un umiliante dato di 3-9. Eppure l'EA7 Emporio Armani questa volta avrebbe davvero meritato di più. La squadra di Ettore Messina impatta alla grande il match, giocando un ottimo primo quarto che pare poter indirizzare il risultato, ma con lo scorrere dei minuti ricade nei soliti errori di personalità e di lettura, subendo il ritorno degli ateniesi, che a una manciata di secondi dalla sirena completano la rimonta, trascinando la partita ai supplementari. Overtime senza storia, con i greci che alla fine si impongono per 90-77. Mitrou Long, Luwawu Cabarrot e Davies i migliori marcatori dei campioni d'Italia, rispettivamente con 16, 15 e 11 punti a referto. Poca roba rispetto ai 31 punti di Bacon e i 22 di Lee, che trascinano al successo il Panathinaikos.