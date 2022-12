Paura in Eurolega, Loyd esce con l'ossigeno: compagni in ansia. Cosa è successo

Attimi di paura in Eurolega , durante la partita tra Real Madrid e Monaco, terminata con la vittoria di quest'ultimi per 95-94 ai supplementari. A soli sette secondi dalla fine dei tempi regolamentari, l playmaker monegasco Jordan Loyd , nel tentativo di prendere un rimbalzo, ha ricevuto un'involontaria , ma fortissima , gomitata da Guerschon Yabusele.

Loyd, infortunio shock in Eurolega

Il giocatore del Monaco ha iniziato a perdere molto sangue, costringendo a fermare il tempo fino all'arrivo dei soccorsi che lo hanno portato fuori dal campo in barella e con l'ossigeno. "Sapremo di più nelle prossime ore, ma il naso è rotto di sicuro. Spero sia solo in questo, perché Jordan è importante per la nostra squadra sia come giocatore che come persona", le parole di Sasa Obradovic, allenatore del Monaco, nel post-partita.