Eurolega, Virtus Bologna ancora ko: l'Olympiakos domina 117-71

ATENE (Grecia) - Non solo Olimpia Milano, anche la Virtus Bologna conclama la sua crisi in Eurolega. La squadra di coach Scariolo, capolista a punteggio pieno in campionato, non riesce a spiccare il volo in Coppa e anzi finisce per collezionare la sua quarta sconfitta consecutiva. Questa volta le V Nere cedono di schianto ad Atene contro un Olympiakos cui basta un tempo per annichilire i remissivi emiliani con un roboante 117-71. Piove peraltro sul bagnato per la Virtus, anche penalizzata dall'infortunio al polpaccio di Semi Ojeleye, che abbandona precocemente un match, comunque dominato dai padroni di casa, in serata di grazia.