Eurolega, Olimpia Milano crisi senza fine: ko anche con il Maccabi Tel Aviv

MILANO - Finisce tra i fischi del Mediolanum Forum l'ennesima sciagurata prestazione dell'Olimpia Milano in Eurolega, che sconfitta in casa 77-71 dal Maccabi Tel Aviv, al suo primo successo in trasferta, incappa nella nona sconfitta consecutiva in coppa. Un incubo per l'AJ di Ettore Messina, precipitata all'ultimo posto e in una crisi che appare ormai irreversibile. Match che ripercorre il solito andamento, con un primo tempo sicuramente all'altezza delle aspettative e chiuso addirittura in vantaggio di 8 punti. Distacco prontamente riassorbito nel terzo quarto dal Maccabi, che poi dilaga nel finale, come da copione di quasi tutte le ultime sconfitte europee dell'Armani. Prima del match in ogni caso il presidente Dell'Orco, braccio destro del patron Giorgio Armani, aveva confermato la fiducia a coach Messina "senza se e senza ma", svelando l'esistenza di un accordo anche per la prossima stagione.