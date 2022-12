Eurolega, finalmente vittoria: la Virtus Bologna batte Berlino e spezza la maledizione

BOLOGNA - Dopo quattro sconfitte consecutive, rialza la testa in Eurolega la Virtus Bologna, che interrompe la serie negativa superando in casa l'Alba Berlino per 85-76. Le V Nere di coach Scariolo, risalgono così la classifica del girone, lasciando i tedeschi al penultimo posto, appena sopra il fanalino di coda purtroppo rappresentato dall'Olimpia Milano.