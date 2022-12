Eurolega, la Virtus Bologna batte il Maccabi Tel Aviv nel ricordo di Mihajlovic

Atmosfera surreale al PalaDozza: omaggio a Mihajlovic

Prima dell'inizio del match, grande commozione e atmosfera surreale sugli spalti e in campo: pubblico e giocatori uniti nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, stroncato a 53 anni dalla leucemia e legato per sempre a Bologna. "Dalla città per la quale ai lottato, non verrai mai dimenticato", questo l'eloquente striscione srotolato dai tifosi, mentre i giocatori osservavano un minuto di silenzio e sui maxi schermi scorrevano le immagini del campione serbo.