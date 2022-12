Eurolega, colpaccio Stella Rossa: Campazzo è ufficiale

BELGRADO (SERBIA) - Colpo da novanta per la Stella Rossa : i biancorossi di Belgrado hanno ufficialmente annunciato l'ingaggio di Facundo Campazzo . Il 31enne play argentino, a lungo accostato all' Olimpia Milano , ha firmato - secondo quanto riportato dai media spagnoli - un contratto di un anno e mezzo con il club serbo, con una clausola che gli permetterebbe però di liberarsi già a fine stagione per 50 mila euro.

Eurolega, Milano spezza la maledizione: Messina espugna Belgrado e batte la Stella Rossa

Campazzo alla Stella Rossa: le cifre

Reduce dall'esperienza Nba con i Denver Nuggets e poi tagliato dai Dallas Mavericks, l'argentino ex Real Madrid dovrebbe guadagnare, secondo le indiscrezioni che giungono dalla Spagna, 1,8 milioni di euro netti fino a giugno 2023 e poi 2,5 nella prossima stagione. Proprio il club merengue ha avuto la possibilità di pareggiare la proposta della Stella Rossa per riportare il play in Spagna ma l'opzione, la cui scadenza era fissata per lo scorso venerdì, non è stata esercitata. Campazzo, che a Belgrado ritrova il connazionale Luca Vildoza, rilancia così le ambizioni della Stella Rossa di coach Dusko Ivanovic in Europa: l'argentino potrebbe esordire con la 'Zvezda' giovedì 22 dicembre, al Pireo, contro l'Olympiacos in occasione della 15esima giornata della regular season di Eurolega.